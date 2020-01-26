В Кемерове жители пожаловались на стаю бродячих собак

26 Янв. 2020 2020-01-26T04:56:32+03:00

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В Ленинском районе Кемерова жители заметили стаю бродячих собак, которые бегают по улице и могут быть опасными. Увиденным они поделились в одной из групп города в социальной сети.

Очевидцы опубликовали фотографию, на которой видно, что четыре бродячие собаки стоят возле забора детского сада и смотрят на детей, гуляющих в это время во дворе учреждения.

– Стая бродячих собак на проспекте Ленинградском, 36 б. Рядом детский сад номер 221. На фото четыре собаки, но на самом деле их девять, – уточняет автор публикации.

Видели бездомных животных и другие подписчики паблика. Они пишут, что стая ходит по всему Ленинскому району – недавно ее заметили на бульваре Строителей и около поликлиники номер 5 на проспекте Ленина.

Другие горожане удивляются такому поступку автора и считают, что животные не опасны для окружающих, однако их все равно стоит отправить в специализированные учреждения: приюты или передержки.

– Нужно поймать, стерилизовать, найти передержку и дом. Только и могут, что из окон выглядывать и демагогию разводит, как им государство все должно. Пошел, встал и сделал, но лень же, проще звонить в администрацию, САХ, и посты писать, – недоумевает один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU