В Новокузнецке проверили работу пивбара возле детсада и школы

26 Янв. 2020 2020-01-26T06:16:21+03:00

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После массовой драки возле пивбара, которая попало на видео, сотрудники полиции проверили, на каких основаниях он работает.

Жители одного из дома на улице Транспортной в Новокузнецке в начале января сняли на видео драку нескольких женщин и мужчин. Не стесняясь детей, они не только занимались рукоприкладством, но и нецензурно выражались. Очевидцы события и комментаторы в социальных сетях усомнились в том, что заведение работает на законных основаниях, ведь совсем рядом с баром – детский сад и школа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/753667" frameborder="0"></iframe> Массовую драку возле пивнушки в Новокузнецке сняли на видео.Видео: city-n

- Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Новокузнецку провели проверку и выяснили, что пивной бар принадлежит обществу с ограниченной ответственностью и функционирует на законных основаниях, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы регулярно патрулируют дворовые территории возле бара. Новых нарушений общественного порядка не допущено.

ИСТОЧНИК KP.RU