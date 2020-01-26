В Новокузнецке проверили работу пивбара возле детсада и школы
После массовой драки возле пивбара, которая попало на видео, сотрудники полиции проверили, на каких основаниях он работает.
Жители одного из дома на улице Транспортной в Новокузнецке в начале января сняли на видео драку нескольких женщин и мужчин. Не стесняясь детей, они не только занимались рукоприкладством, но и нецензурно выражались. Очевидцы события и комментаторы в социальных сетях усомнились в том, что заведение работает на законных основаниях, ведь совсем рядом с баром – детский сад и школа.
Массовую драку возле пивнушки в Новокузнецке сняли на видео.Видео: city-n
- Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Новокузнецку провели проверку и выяснили, что пивной бар принадлежит обществу с ограниченной ответственностью и функционирует на законных основаниях, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Сотрудники патрульно-постовой службы регулярно патрулируют дворовые территории возле бара. Новых нарушений общественного порядка не допущено.
ИСТОЧНИК KP.RU