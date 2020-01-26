2020-01-26T06:16:21+03:00
Общество

В Новокузнецке проверили работу пивбара возле детсада и школы

Питейное заведение работает на законных основаниях
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке проверили работу пивбара возле детсада и школы. ФОТО: кадр видео city-nВ Новокузнецке проверили работу пивбара возле детсада и школы. ФОТО: кадр видео city-n
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После массовой драки возле пивбара, которая попало на видео, сотрудники полиции проверили, на каких основаниях он работает.

Жители одного из дома на улице Транспортной в Новокузнецке в начале января сняли на видео драку нескольких женщин и мужчин. Не стесняясь детей, они не только занимались рукоприкладством, но и нецензурно выражались. Очевидцы события и комментаторы в социальных сетях усомнились в том, что заведение работает на законных основаниях, ведь совсем рядом с баром – детский сад и школа.

Массовую драку возле пивнушки в Новокузнецке сняли на видео.Видео: city-n

- Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Новокузнецку провели проверку и выяснили, что пивной бар принадлежит обществу с ограниченной ответственностью и функционирует на законных основаниях, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы регулярно патрулируют дворовые территории возле бара. Новых нарушений общественного порядка не допущено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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