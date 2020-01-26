2020-01-26T08:03:03+03:00
Происшествия

Кемеровчанин дважды обворовал один и тот же гараж

Оба раза он пробирался внутрь через крышу
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кемеровчанин дважды обворовал один и тот же гаражКемеровчанин дважды обворовал один и тот же гаражФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Молодой кемеровчанин забрался в чужой гараж и похитил из него имущество. А потом еще раз забрался в гараж и вынес из него вещи.

У одной из жительниц Кемерова есть частный дом, который она использует в качестве дачи. В один из визитов на дачу женщина обнаружила, что кто-то проник в гараж и украл из него велосипед и металлолом.

Женщина тут же обратилась в полицию, и вскоре похитителя собственности удалось задержать. Им оказался 25-летний местный житель, который уже имеет судимости. А еще позже выяснилось, что мужчина наносил воровские визиты дважды. В первый раз в октябре 2019 года он через крышу пробрался в гараж и похитил оттуда велосипед. Украденное он сдал в ломбард. Буквально несколько дней назад он вновь проник в гараж и похитил оттуда металлические конструкции – их он сдал в пункт приема металла.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении мужчины заведено уголовное дело о краже. Мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бани массово горели ночью в Кузбассе
Кемеровчанин дважды обворовал один и тот же гараж
В Новокузнецке проверили работу пивбара возле детсада и школы
В Кемерове жители пожаловались на стаю бродячих собак
Десятки закрытых писем обнаружили в мусорном баке в Кемерове
Роспотребнадзор опроверг информацию о закрытии школ Кузбасса на карантин
Кузбасские заключенные за год выпустили товары почти на 1,2 миллиарда рублей
В Кузбассе сотовая вышка рухнула на дорогу
Усиление ветра до 24 метров в секунду ожидают в воскресение в Кузбассе
В Кузбассе наркосбытчик попался во время оборудования тайника
В Кузбассе эвакуировавших людей во время обрушения крыши на предприятии рабочих наградят
За последние сутки в Кузбассе вывезли 43 тысячи кубометров снега
Водителей Кузбасса предупредили о сложной ситуации на дороге
В Кузбассе с начало года на камеры фиксации попало 30 тысяч нарушений
Пострадавшей после обрушения кровли на предприятии Прокопьевска окажут матпомощь
Кузбассовец прожил несколько дней в доме с убитым им мужчиной
Глава Прокопьевска прокомментировал обрушение крыши на предприятии города
Кузбасские актеры не поехали в Китай из-за эпидемии коронавируса
Появилось видео из цеха с рухнувшей крышей в Кузбассе
Стали известны подробности обрушения кровли кузбасского завода
Следком проводит проверку после обрушения кровли на кузбасском заводе