Кемеровчанин дважды обворовал один и тот же гараж

26 Янв. 2020 2020-01-26T08:03:03+03:00

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Молодой кемеровчанин забрался в чужой гараж и похитил из него имущество. А потом еще раз забрался в гараж и вынес из него вещи.

У одной из жительниц Кемерова есть частный дом, который она использует в качестве дачи. В один из визитов на дачу женщина обнаружила, что кто-то проник в гараж и украл из него велосипед и металлолом.

Женщина тут же обратилась в полицию, и вскоре похитителя собственности удалось задержать. Им оказался 25-летний местный житель, который уже имеет судимости. А еще позже выяснилось, что мужчина наносил воровские визиты дважды. В первый раз в октябре 2019 года он через крышу пробрался в гараж и похитил оттуда велосипед. Украденное он сдал в ломбард. Буквально несколько дней назад он вновь проник в гараж и похитил оттуда металлические конструкции – их он сдал в пункт приема металла.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении мужчины заведено уголовное дело о краже. Мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU