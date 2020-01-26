2020-01-26T10:39:02+03:00
Происшествия

Кареглазого мужчину с прошлого года ищут в Кузбассе

Константин Вавилов пропал в апреле 2019 года
Екатерина РОМАНОВА
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Кареглазого мужчину с прошлого года ищут в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Кареглазого мужчину с прошлого года ищут в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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Больше девяти месяцев в Кузбассе разыскивают кареглазого высокого мужчину. Он пропал еще в апреле 2019 года и до сих пор о его судьбе ничего не известно.

47-летний Константин Вавилов ушел из дома в Междуреченске 13 апреля 2019 года. С тех пор он не выходил на связь с родными и близкими, а о его судьбе ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с залысинами, глаза карие.

Во что был одет Константин Вавилов в день исчезновения, точно не известно.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят кузбассовцев сообщить, если им известно о местонахождении Константина Вавилова после 13 апреля 2019 года.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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