Неизвестные подожгли легковушку на улице в Кемерове

27 Янв. 2020 2020-01-27T06:28:39+03:00

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Поздно вечером в воскресенье, 26 января, на одной из улиц Кемерова сгорел легковой автомобиль. Чтобы справиться с огнем, потребовалось семь человек и две единицы спецтехники.

Минувшей ночью в Кемерове произошло ЧП. Здесь, на улице Серебряный Бор от рук злоумышленников пострадал легковой автомобиль. Сигнал о том, что горит автомобиль, поступил вечером в воскресенье, в 22.52. На место ЧП тут же выдвинулись семь человек и две единицы спецтехники. Когда пожарные прибыли, моторный отсек и задний бампер автомобиля Volkswagen Touareg горели открытым пламенем. Полностью ликвидировать пожар удалось в 22.58.

- По предварительным данным, причиной пожара стали умышленные действия, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Сейчас специалисты устанавливают точную причину пожара и обстоятельства, при которых он случился. Кроме того, предстоит выяснить, кто же поджег автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU