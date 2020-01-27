Организаторы назвали даты проведения Grelka Fest в Шерегеше

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:53:56+03:00

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Стали известны даты проведения традиционного фестиваля солнца и снега в Шерегеше. Организаторы намерены установить новый рекорд.

- В связи с аномальным счастьем и таким же количеством снега в Шерегеше решено продлить сезон и получить еще больше радости от солнца и снега, - сообщают организаторы фестиваля. - Grelka Fest пройдет с 17 по 26 апреля 2020 года!

Уже известно, что карнавальный спуск намечен на 18 апреля, так что уже сейчас можно создавать эскизы будущих костюмов и приступать к их реализации. А вот массовый съезд в купальниках состоится 25 апреля. Организаторы уверены: в этом году удастся побить предыдущий рекорд - и приглашают всех желающих присоединиться к празднику.

По традиции в течение всей недели гостей Шерегеша ждет много конкурсов, веселья и, конечно же, выступления разных музыкальных - и не только - команд. А вот имя хедлайнера фестиваля пока не сообщается: организаторы держат его в секрете.

ИСТОЧНИК KP.RU