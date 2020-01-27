За уничтожение Винни-Пуха, Фунтика и Карлсона мэрия Новокузнецка заплатит 220 тысяч

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:58:28+03:00

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Власти Новокузнецка готовы заплатить 220 тысяч рублей подрядной организации, которая уничтожит снежные фигуры на главной городской площади. Специалистам придется разрушить Кота Леопольда с Мышами, Машу и Медведя, горку и многое другое.

Снежный городок, который расположен на площади общественных мероприятий в Новокузнецке в скором времени будет демонтирован. Уже сейчас городские власти ищут подрядчика, который разрушит большие снежные горки, снежные и ледяные фигуры, изображающие сказочных персонажей.

Так что в скором времени с площади возле «Сити Молла» исчезнут ледяные цифры 2020, Маша и Медведь, Кот Леопольд и Мыши, а также снежные Карлсон, Винни-Пух, Фунтик с машиной, большая снежная горка. Кроме того, подрядчик должен будет демонтировать деревянные горки, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, искусственную новогоднюю ель и доставить все это на место хранения.

За демонтаж снежного городка администрация города готова заплатить 220 тысяч рублей, однако по итогам торгов сумма может уменьшиться. Завершение торгов назначено на 3 февраля, а уже с 5 февраля подрядчик должен приступить к работе. Завершить демонтаж фигур на площади общественных мероприятий планируется к 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU