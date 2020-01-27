За уничтожение Винни-Пуха, Фунтика и Карлсона мэрия Новокузнецка заплатит 220 тысяч
Власти Новокузнецка готовы заплатить 220 тысяч рублей подрядной организации, которая уничтожит снежные фигуры на главной городской площади. Специалистам придется разрушить Кота Леопольда с Мышами, Машу и Медведя, горку и многое другое.
Снежный городок, который расположен на площади общественных мероприятий в Новокузнецке в скором времени будет демонтирован. Уже сейчас городские власти ищут подрядчика, который разрушит большие снежные горки, снежные и ледяные фигуры, изображающие сказочных персонажей.
Так что в скором времени с площади возле «Сити Молла» исчезнут ледяные цифры 2020, Маша и Медведь, Кот Леопольд и Мыши, а также снежные Карлсон, Винни-Пух, Фунтик с машиной, большая снежная горка. Кроме того, подрядчик должен будет демонтировать деревянные горки, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, искусственную новогоднюю ель и доставить все это на место хранения.
За демонтаж снежного городка администрация города готова заплатить 220 тысяч рублей, однако по итогам торгов сумма может уменьшиться. Завершение торгов назначено на 3 февраля, а уже с 5 февраля подрядчик должен приступить к работе. Завершить демонтаж фигур на площади общественных мероприятий планируется к 28 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU