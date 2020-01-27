Ипотечной программой «Мечты сбываются» воспользовались уже более 14 000 человек

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:54:24+03:00

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Россельхозбанк продолжает проведение акции по ипотечному кредитованию клиентов на покупку жилой недвижимости. Программа предусматривает специальные процентные ставки от 8,20 процента для оплаты цены договора участия в долевом строительстве или приобретения квартиры. Желающие приобрести таунхаус или обособленную часть жилого дома с земельным участком также могут взять кредит на покупку.

Программой в настоящее время уже воспользовались свыше 14 000 человек. В рамках акции на начало 2020 года суммарно было выдано ипотечных кредитов на 34 миллиарда рублей. Из них на покупку жилой недвижимости было выделено более 21,5 миллиарда рублей, на оплату цены ДДУ свыше 12,5 миллиарда рублей.

Согласно условиям ипотечной программы, минимальная сумма кредита составляет 100 тысяч рублей, максимальная – 60 миллионов рублей. Ипотека может быть предоставлена на срок до 30 лет. Первоначальный взнос – 20 процентов и более. Комиссия по кредиту отсутствует.

К заемщику также предъявляются следующие требования: его возраст должен быть от 21 года до 65 лет (возможно увеличение возраста до 75 лет при соблюдении определенных условий Банка). Также клиент, собирающийся взять ипотеку, должен иметь российское гражданство и регистрацию на территории РФ. Требования также предъявляются к стажу работы заемщика: не менее 6 месяцев на текущем месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет.

Подробности акции и условия ипотечных продуктов представлены на сайте Банка.

Желающие воспользоваться предложением могут сделать это до 31 января 2020 года включительно.

Партнерский материал.