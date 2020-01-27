2020-01-27T10:12:43+03:00
Общество

45 кузбассовцев оказались под колесами автомобилей с начала года

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки пешеходов и автомобилистов
Екатерина РОМАНОВА
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45 кузбассовцев оказались под колесами автомобилей с начала года45 кузбассовцев оказались под колесами автомобилей с начала годаФото: Екатерина РОМАНОВА
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Меньше чем за месяц в Кузбассе 45 человек оказались под колесами автомобилей. Чтобы напомнить и пешеходам, и водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, кузбасская Госавтоинспекция проведет проверки на дорогах.

Как оказалось, в этом году около 60 процентов дорожно-транспортных происшествий - это наезд на пешеходов. Так, за неполный месяц январь было 45 таких ДТП. Чтобы обеспечить безопасность движения как автомобилистов, так и тех, кто ходит пешком, сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Водитель - пешеход». Причем напоминать о правилах перехода дороги будут всем участникам движения.

- В числе запланированных мероприятий - проведение разъяснительных бесед с водителями и пешеходами, контроль за содержанием дорог и организацией движения в местах пересечения пешеходных и транспортных потоков, повышенный контроль за соблюдением требований правил пешеходами и водителями, особенно в аварийно опасных местах, - сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Кстати, только с начала 2020 года сотрудники ГИБДД более двух тысяч раз штрафовали на 1500-2000 рублей водителей, которые забывали предоставить преимущество пешеходам. Но и сами пешеходы не всегда были дисциплинированы. За нарушение правил штрафы в размере 500 рублей выписали более чем 3,5 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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