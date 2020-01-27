726 сирот из Кузбасса получили квартиры

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:26:29+03:00

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Более 700 сирот из Кузбасса в 2019 году справили новоселье. Добиться справедливости им удалось благодаря поддержке судебных приставов.

Вопрос о предоставлении жилья детям-сиротам остается актуальным и социально значимым для Кузбасса. Однако в 2019 году 726 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, смогли получить свое жилье. Больше всего новоселий справили в Новокузнецке: здесь ключи от квартир получили 182 человека. Еще 145 детей-сирот обрели дом в Прокопьевске, 60 - в Белове. В областном центре получил квартиры 51 человек, а в Мариинске - 45.

Помогли им в этом судебные приставы УФССП России по Кемеровской области: именно они следили за соблюдениемзаконодательства в этой области.

- В соответствии с Конституцией Российской Федерации малообеспеченным гражданам, в том числе детям-сиротам, нуждающимся в жилье, оно предоставляется бесплатно из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами, - отметили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU