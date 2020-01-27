Ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали в Кузбассе

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:28:49+03:00

Они получили почетные знаки «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

В день 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда, 27 января, Сергей Цивилев провел вместе с ветеранами, активистами-школьниками и юнармейцами торжественный митинг, а также возложил к монументу в сквере Памяти жителей блокадного Ленинграда цветы.

- Для Кузбасса эта дата имеет особое значение: на Ленинградском фронте сражались рабочие наших заводов и шахт. Всего за годы войны Кузбасс принял 350 тысяч жителей города-героя. Для многих блокадников Кузбасс стал вторым домом и после войны, - подчеркнул губернатор.

Накануне он встретился с жителями блокадного Ленинграда, которые сейчас находятся в Кемеровской области, и вручил им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Напомним, ранее сообщалось, что в Кемерове, в Музыкальном театре Кузбасса с концертом выступил «Хор Турецкого». На мероприятие пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU