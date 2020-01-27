27 Янв. 2020 2020-01-27T12:34:03+03:00

В Кузбассе неизвестные в масках и с ножами врывались в дома пенсионеров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Тяжинском районе двое неизвестных ворвались в дом к пенсионерки с целью ограбления. Свои лица злоумышленники скрыли под масками.

О произошедшем в дежурную часть полиции ночью сообщила 80-летняя местная жительница. По словам потерпевшей, к ней в дом проникли неизвестные и, угрожая ножом, потребовали отдать сбережения. Пенсионерка отказалась, и тогда налетчики сами нашли и похитили спрятанные 230 тысяч рублей.

В ходе розыска злоумышленников задержали, ими оказались два ранее судимых местных жителя 25 и 35-ти лет. Похищенные деньги они потратили на покупку автомобиля, одежды и других вещей.

-Кроме того, полицейские установили причастность задержанных к совершению еще одного аналогичного преступления. В ноябре прошлого года они похитили около 90 тысяч рублей у 71-летнего пенсионера, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Против сообщников возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Грабеж». Им грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU