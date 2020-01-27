2020-01-27T12:37:30+03:00
Общество

Кузбасские студентки вошли в сборную России

Они поучаствуют в WorldSkillsCompetition 2021 году в Шанхае
Яна ПОПОВА
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Кузбасские студентки вошли в сборную России. ФОТО: Администрация Кемеровской областиКузбасские студентки вошли в сборную России. ФОТО: Администрация Кемеровской области
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Студентки из Кузбасса вошли в сборную России «Молодых профессионалов». Команда в 2021 году отправится Шанхай на международный чемпионат WorldSkillsCompetition.

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» утвердил студентку третьего курса Новокузнецкого техникума строительных технологий и сферы обслуживания Анну Зубкову на участие в международном чемпионате. Она будет представлять Россию в компетенции «малярные и декоративные работы».

Подготовил девушку сертифицированный эксперт компетенции «малярные и декоративные работы», мастер производственного обучения Новокузнецкого техникума строительных технологий и сферы обслуживания Антон Денисов.

Также в расширенном составе сборной уже состоит Асель Маматова, участвующая в компетенции «эстетическая косметология». Девушка занимается с сертифицированным экспертом компетенции «эстетическая косметология», преподавателем Юргинского технологического колледжа Анастасией Мирошниченко.

Напомним, расширенный состав Национальной сборной Ворлдскиллс Россия состоит из 189 конкурсантов со всей страны, в том числе и девушки из Кузбасса, которые отправятся в Шанхай на чемпионат мира WorldSkillsCompetition в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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