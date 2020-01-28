Новокузнечанин устроил бабушке праздник на украденные у нее деньги

28 Янв. 2020 2020-01-28T03:54:08+03:00

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20-летний внук украл у своей бабушки деньги и потратил их на то, чтобы устроить ей праздник. А позже оказалось, что он уже не в первый раз занимается воровством.

70-летняя новокузнечанка очень расстроилась, когда обнаружила, что ночью из ее дома пропали деньги – 4000 рублей. Она обратилась в полицию, и в скором времени расстроилась еще больше. Стражи порядка установили личность и задержали похитителя денег – 20-летнего внука пожилой женщины. Как оказалось, он украл деньги, чтобы отпраздновать бабушкин юбилей, который она отмечала накануне.

Впрочем, чуть позже оказалось, что парень причастен еще к одному преступлению. Во время вечеринки он похитил из кармана уснувшего приятеля телефон стоимостью 12 тысяч рублей.

- В настоящее время в отношении подозреваемого следователем отдела полиции «Левобережный» УМВД России по городу Новокузнецку возбуждено уголовное о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU