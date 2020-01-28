За дачу взятки кузбассовец заплатил штраф в два миллиона рублей

28 Янв. 2020 2020-01-28T07:04:02+03:00

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Не заплатил штраф - и стал злостным неплательщиком: такая кара постигла бывшего начальника подразделения РЖД в Кемерове. Впрочем, штраф в два миллиона рублей приставы с него взыскали.

Выплатить немалый штраф - два миллиона рублей - бывшего начальника структурного подразделения ОАО «РЖД» заставили судебные приставы. После суда, которые вынес решение о наказании в виде уголовного штрафа, мужчина не торопился платить. Тогда приставы ознакомили его с материалами исполнительного производства, предупредили об ответственности. Позже было вынесено постановление о временном ограничении выезда мужчины из Российской Федерации. Став злостным неплательщиком, кузбассовец пересмотрел свои взгляды и полностью выплатил штраф.

Напомним, экс-главу структурного подразделения РЖД задержали в феврале 2019 года при попытке дать взятку одному из замначальника Западно-Сибирской железной дороги. В обмен на дорогое охотничье ружье кузбассовец просил помочь ему заключить договор аренды земельного участка, который принадлежал РЖД. Сделка не состоялась.

Зато выяснилось, что экс-глава структурного подразделения успешно, хотя и незаконно, совмещал эту должность с предпринимательской деятельностью, возглавляя ООО «Гарант». Компания сдавала в аренду железнодорожные пути необщего пользования, а также в субаренду земельные участки, прилегающие к ним и принадлежащие ОАО «РЖД». В июне 2018 года экс-глава хотел получить один из таких участков земли в аренду для своей компании. Именно тогда он и попытался дать взятку.

ИСТОЧНИК KP.RU