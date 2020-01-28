В Кузбассе число заболевших ОРВИ увеличилось на четверть

28 Янв. 2020 2020-01-28T07:47:58+03:00

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На прошедшей неделе в Кузбассе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выросла на 25,3 процента. Также выявлены случаи заболевания гриппом.

По данным Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, с 20 по 26 января за медицинской помощью в больницы обратились 13 643 человека. Интенсивный показатель заболеваемости совокупного населения составил 51,02 на 10 тысяч населения - это ниже эпидемического порога на 26,4 процента.

За неделю проведено исследование клинического материала от 101 больного ОРВИ, у 32 человек диагноз подтвердился. Также у семи больных были обнаружены вирусы гриппа, из них у шести - вирус гриппа В, еще у одного больного - вирус гриппа А.

ИСТОЧНИК KP.RU