Подросток из Кемерова разгуливал по городу с пистолетом ТТ

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:12:58+03:00

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17-летний юноша, не имея на то прав, стал владельцем огнестрельного оружия. В его распоряжении оказались пистолет ТТ и десять патронов. Весь этот арсенал был изготовлен промышленным способом и пригоден для стрельбы. Удалось ли хоть раз опробовать подростку пистолет, пока не известно, зато известно, что его задержали сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России.

Стражи порядка изъяли у подростка пистолет и патрону, а также возбудили в отношении него уголовное дело. Несовершеннолетнему владельцу оружия предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Он может лишиться свободы на срок до четырех лет.

- Транспортная полиция напоминает, что граждане, добровольно обратившиеся в полицию и сдавшие находящиеся в незаконном обороте огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества а также газовое и холодное оружие, освобождаются от уголовной ответственности по данной статье, - отметили в пресс-службе кузбасского ЛУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU