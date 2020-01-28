Кемеровских водителей предупредили о ночной уборке снега
В Кемерове в ночь с 28 на 29 января запланировать вывоз снега с нескольких улиц. В связи с этим водителей просят заранее убрать транспорт, чтобы не мешать рабочим.
Работы по вывозу снега начнутся в 20.00 во вторник, 28 января, на следующих участках:
- на узкой части бульвара Строителей, от Московского проспекта до улицы Марковцева;
- на Центральном проезде;
- на улице Васильева;
- на проспекте Притомском;
- на проспекте Ленина, от улицы Соборной до улицы Мичурина;
- на Кузбасском мосту.
Работы позволят очистить проезжую часть, пешеходные переходы и подходы к ним.
В администрации города отметили, что от парковки транспорта вдоль указанных участков стоит воздержаться.
-В зоне ведения работ будут задействованы эвакуаторы, чтобы обеспечить перемещение припаркованных автомобилей, - подчеркнули в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU