2020-01-28T12:50:00+03:00
Общество

Кемеровских водителей предупредили о ночной уборке снега

Их просят заранее убрать транспорт с проезжей части
Ирина АВТУШКО
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Кемеровских водителей предупредили о ночной уборке снегаКемеровских водителей предупредили о ночной уборке снегаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В Кемерове в ночь с 28 на 29 января запланировать вывоз снега с нескольких улиц. В связи с этим водителей просят заранее убрать транспорт, чтобы не мешать рабочим.

Работы по вывозу снега начнутся в 20.00 во вторник, 28 января, на следующих участках:

- на узкой части бульвара Строителей, от Московского проспекта до улицы Марковцева;

- на Центральном проезде;

- на улице Васильева;

- на проспекте Притомском;

- на проспекте Ленина, от улицы Соборной до улицы Мичурина;

- на Кузбасском мосту.

Работы позволят очистить проезжую часть, пешеходные переходы и подходы к ним.

В администрации города отметили, что от парковки транспорта вдоль указанных участков стоит воздержаться.

-В зоне ведения работ будут задействованы эвакуаторы, чтобы обеспечить перемещение припаркованных автомобилей, - подчеркнули в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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