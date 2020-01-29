2020-01-29T06:41:07+03:00
Происшествия

В Кузбассе мужчина грозился сжечь магазин

До этого он безуспешно пытался вынести из него алкоголь
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе мужчина грозился сжечь магазинВ Кузбассе мужчина грозился сжечь магазинФото: Наталия НЕЧАЕВА
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В Кузбассе задержали неадекватного мужчину, который грозился сжечь магазин. До этого он безуспешно пытался украсть из него спиртное.

Инцидент произошел в Белове в торговой точке на улице Веры Волошиной. Сигнал об этом получили сотрудники Росгвардии, которые уже через несколько минут были на месте.

По прибытии они задержали находящегося в магазине 34-летнего местного жителя, который, как выяснилось позднее, уже был судим за грабежи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

- Предварительно установлено, что задержанный, после неудачной попытки пронести спиртное мимо кассы, вернулся в торговую точку с емкостью. Злоумышленник вылил ее содержимое на пол, а затем грозил персоналу поджечь разлитую жидкость с характерным запахом бензина, - рассказали подробности в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

До приезда экипажа рецидивиста удерживал работник магазина, а уже после задержания росгвардейцы передали мужчину следственно-оперативной группе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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