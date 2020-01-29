29 Янв. 2020 2020-01-29T07:16:14+03:00

В Кемерове проверяют сигналы о минировании зданий судов. Фото: Елена МАКСИМОВА

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В среду, 29 января, кемеровские суды получили сообщения о минировании зданий. Людей эвакуировали на улицу.

Работники и посетители Арбитражного суда Кемеровской области, расположенного на улице Красной областного центра, ближе к 10.00 вынуждены были покинуть помещения из-за возможной угрозы жизни и здоровью. Фотографии стоящих на улице людей в редакцию «Комсомолки» прислал один из очевидцев.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Также очевидцы в соцсетях сообщили, что в это же утро эвакуированы здания Кассационного суда и Центрального районного суда города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU