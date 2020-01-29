В Кемерове проверяют сигналы о минировании зданий судов
В среду, 29 января, кемеровские суды получили сообщения о минировании зданий. Людей эвакуировали на улицу.
Работники и посетители Арбитражного суда Кемеровской области, расположенного на улице Красной областного центра, ближе к 10.00 вынуждены были покинуть помещения из-за возможной угрозы жизни и здоровью. Фотографии стоящих на улице людей в редакцию «Комсомолки» прислал один из очевидцев.
Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, уточняются все обстоятельства произошедшего.
Также очевидцы в соцсетях сообщили, что в это же утро эвакуированы здания Кассационного суда и Центрального районного суда города Кемерово.
ИСТОЧНИК KP.RU