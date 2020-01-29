Сюрикен, опасные цветы и алкоголь: что пытались провезти туристы через кемеровскую таможню

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:11:26+03:00

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В 2019 году кемеровские туристы пытались пересечь таможенный пункт в аэропорту имени Леонова с интересными вещами. Некоторые к перевозке запрещены, поэтому были изъяты.

Как рассказали в ведомстве, за минувший год было возбуждено 203 дела об административных правонарушениях - на восемь процентов меньше, чем в 2018 году. А вот список товаров, за провоз которых могут наказать и которые были найдены у кемеровских пассажиров, наоборот, дополнился новыми позициями. Впервые при них были обнаружены кораллы, которые являются категорией товаров, охраняемых конвенцией CИТЕС, кедровые орехи, травматический пистолет, коммерческая партия игрушек и одежды.

А вот вполне традиционными нарушениями являются ввоз запрещенных растений и семян, алкоголя, холодного оружия, табака и психотропных веществ в составе лекарств.

За прошлый год специалисты изъяли и уничтожили 425 саженцев растений и пакетов семян, более 54 литров алкоголя, 4000 сигарет, передали на уничтожение шесть кастетов, три телескопические дубинки, два ножа и сюрикен.

ИСТОЧНИК KP.RU