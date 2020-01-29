Сюрикен, опасные цветы и алкоголь: что пытались провезти туристы через кемеровскую таможню
В 2019 году кемеровские туристы пытались пересечь таможенный пункт в аэропорту имени Леонова с интересными вещами. Некоторые к перевозке запрещены, поэтому были изъяты.
Как рассказали в ведомстве, за минувший год было возбуждено 203 дела об административных правонарушениях - на восемь процентов меньше, чем в 2018 году. А вот список товаров, за провоз которых могут наказать и которые были найдены у кемеровских пассажиров, наоборот, дополнился новыми позициями. Впервые при них были обнаружены кораллы, которые являются категорией товаров, охраняемых конвенцией CИТЕС, кедровые орехи, травматический пистолет, коммерческая партия игрушек и одежды.
А вот вполне традиционными нарушениями являются ввоз запрещенных растений и семян, алкоголя, холодного оружия, табака и психотропных веществ в составе лекарств.
За прошлый год специалисты изъяли и уничтожили 425 саженцев растений и пакетов семян, более 54 литров алкоголя, 4000 сигарет, передали на уничтожение шесть кастетов, три телескопические дубинки, два ножа и сюрикен.
ИСТОЧНИК KP.RU