2020-01-29T09:30:39+03:00
Происшествия

В 13-летнюю школьницу выстрелили из пистолета в парке Ангелов в Кемерове

О стрельбе рассказала в соцсетях мама подростка
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В 13-летнюю школьницу выстрелили из пистолета в Парке Ангелов в КемеровеВ 13-летнюю школьницу выстрелили из пистолета в Парке Ангелов в КемеровеФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Молодой человек открыл стрельбу по людям в кемеровском парке Ангелов. Одной из пострадавших оказалась 13-летняя школьница: ей злоумышленник выстрелили в ногу.

Об инциденте, который произошел в парке Ангелов в Кемерове, рассказала в соцсетях мама 13-летней школьницы. Девочка вместе с подругой гуляла днем в парке, и к ним привязался 17-летний молодой человек. Подруги попытались уйти от него подальше, но парень принялся стрелять в их сторону. А потом подошел вплотную и со словами «Я хороший? А так?» выстрелил девочке в ногу. Девочка добежала до пункта полиции, и взрослые пошли разбираться с подростком. Позже отец девочки написал заявление в полицию.

«Я приехала в парк уже в 17.00, и там мне рассказали, что он давно здесь обитает. Вчера парень из этого пистолета выстрелил в охранника, и мужчина подтверждает, что это очень больно, - написала мама пострадавшей девочки в соцсетях. - Парень оскорбляет всех, кто ему делает замечания, с помощью этого пистолета он отбирает деньги у тех, кто младше. Из полиции его отправили домой, а он опять вернулся в парк.

Обстоятельства инцидента в парке устанавливают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ГИБДД Кузбасса рассказала о новых правилах выдачи водительских прав
В Прокопьевске ребенок с сахарным диабетом полгода не получал помощь
Как Робин Гуд: кузбассовец взломал автомат с игрушками и раздарил их детям
В Кузбассе снизилось количество смертельных ДТП
Ветераны из Новокузнецка поедут на 9 Мая в Камешково и Суздаль
Депутаты Кузбасса утвердили новый герб области
Женщина в берете со стразами пропала в Кемерове
В 13-летнюю школьницу выстрелили из пистолета в парке Ангелов в Кемерове
В Кемерове госпитализировали двух прибывших из Китая туристов
Сюрикен, опасные цветы и алкоголь: что пытались провезти туристы через кемеровскую таможню
В Кемерове проверяют сигналы о минировании зданий судов
В Кузбассе мужчина грозился сжечь магазин
Кемеровчанин лишился земельного участка из-за долгов по алиментам
В Кузбассе рецидивист укусил за палец полицейского в новогоднюю ночь
Сергей Цивилев рассказал о новом оборудовании для больных раком
Трое пьяных беловчан напали на 86-летнюю пенсионерку в ее доме
Прихожанин обворовал служителя кузбасской церкви