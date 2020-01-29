В 13-летнюю школьницу выстрелили из пистолета в парке Ангелов в Кемерове

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:30:39+03:00

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Молодой человек открыл стрельбу по людям в кемеровском парке Ангелов. Одной из пострадавших оказалась 13-летняя школьница: ей злоумышленник выстрелили в ногу.

Об инциденте, который произошел в парке Ангелов в Кемерове, рассказала в соцсетях мама 13-летней школьницы. Девочка вместе с подругой гуляла днем в парке, и к ним привязался 17-летний молодой человек. Подруги попытались уйти от него подальше, но парень принялся стрелять в их сторону. А потом подошел вплотную и со словами «Я хороший? А так?» выстрелил девочке в ногу. Девочка добежала до пункта полиции, и взрослые пошли разбираться с подростком. Позже отец девочки написал заявление в полицию.

«Я приехала в парк уже в 17.00, и там мне рассказали, что он давно здесь обитает. Вчера парень из этого пистолета выстрелил в охранника, и мужчина подтверждает, что это очень больно, - написала мама пострадавшей девочки в соцсетях. - Парень оскорбляет всех, кто ему делает замечания, с помощью этого пистолета он отбирает деньги у тех, кто младше. Из полиции его отправили домой, а он опять вернулся в парк.

Обстоятельства инцидента в парке устанавливают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU