Женщина в берете со стразами пропала в Кемерове
Сотрудники полиции Кемерова разыскивают Светлану Горбунову. Жительница областного центра пропала в начале ноября 2019 года.
2 ноября 2019 года из своего дома, расположенного в Кировском районе города Кемерово, ушла 59-летняя Светлана Горбунова. С тех пор о судьбе и местонахождении женщины ничего не известно. Она не возвращалась домой и не выходила на связь с родными. Сотрудники полиции, которые занимаются розыском пропавшей, просят всех, кому известно ее местонахождение, сообщить об этом.
Приметы: на вид 60 лет, худощавого телосложения, рост около 165 сантиметров, лицо овальное, волосы седые, глаза светлые.
Была одета: берет сиреневого цвета со стразами, куртка-плащ серого цвета, ботинки из кожзаменителя черного цвета.
Если вам известно о местонахождении Светланы Горбуновой после 2 ноября 2019 года, сообщите об этом по телефонам в Кемерове: 8 (384-2) 32-79-54 либо 02 (102 - с мобильного). Анонимность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU