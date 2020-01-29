2020-01-29T09:33:00+03:00
Происшествия

Женщина в берете со стразами пропала в Кемерове

Светлану Горбунову разыскивают уже три месяца
Екатерина РОМАНОВА
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Женщина в берете со стразами пропала в Кемерове. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Женщина в берете со стразами пропала в Кемерове. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Сотрудники полиции Кемерова разыскивают Светлану Горбунову. Жительница областного центра пропала в начале ноября 2019 года.

2 ноября 2019 года из своего дома, расположенного в Кировском районе города Кемерово, ушла 59-летняя Светлана Горбунова. С тех пор о судьбе и местонахождении женщины ничего не известно. Она не возвращалась домой и не выходила на связь с родными. Сотрудники полиции, которые занимаются розыском пропавшей, просят всех, кому известно ее местонахождение, сообщить об этом.

Приметы: на вид 60 лет, худощавого телосложения, рост около 165 сантиметров, лицо овальное, волосы седые, глаза светлые.

Была одета: берет сиреневого цвета со стразами, куртка-плащ серого цвета, ботинки из кожзаменителя черного цвета.

Если вам известно о местонахождении Светланы Горбуновой после 2 ноября 2019 года, сообщите об этом по телефонам в Кемерове: 8 (384-2) 32-79-54 либо 02 (102 - с мобильного). Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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