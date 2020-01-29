2020-01-29T11:13:12+03:00
Общество

Депутаты Кузбасса утвердили новый герб области

Изменения в законе были рассмотрены на сессии областного парламента
Мария КОЛОСОВА
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Депутаты Кузбасса утвердили новый герб области. Фото: Заксобрание КузбассаДепутаты Кузбасса утвердили новый герб области. Фото: Заксобрание Кузбасса
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На сессии Законодательного собрания Кузбасса, которая прошла 29 января, депутаты приняли в первом чтении закон о новом гербе региона. Работа над эскизом началась еще в августе прошлого года.

Председатель Заксобрания Вячеслав Петров напомнил, что для разработки обновленного облика герба была создана областная геральдическая комиссия, которая работала в тесном взаимодействии с Геральдическим советом при президенте России. В период с 20 декабря по 20 января по созданному эскизу проведены публичные слушания, встречи с общественностью, было запущено онлайн-голосование на официальном сайте парламента.

- Поступило большое количество замечаний и предложений от историков, геральдистов, жителей, - отметил Петров. - Основной посыл от многочисленной общественности - и мы его учли - был в том, что герб должен быть сделан, принят и зарегистрирован в соответствии с законами геральдики.

Согласно принятым в первом чтении поправкам к закону «О символике Кемеровской области», для перехода к использованию нового герба будет установлен переходный период. В частности, до 1 января 2021 года можно будет использовать изображения двух гербов Кузбасса - старого, который был утвержден в 2002 году, и нового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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