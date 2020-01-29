2020-01-29T10:26:08+03:00
Общество

Ветераны из Новокузнецка поедут на 9 мая в Камешково и Суздаль

Новокузнецк стал городом-ментором для Камешково
Екатерина РОМАНОВА
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Ветераны из Новокузнецка поедут на 9 мая в Камешково и СуздальВетераны из Новокузнецка поедут на 9 мая в Камешково и СуздальФото: Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнецк вместе с Суздалем станет городом-наставником для Камешково Владимирской области. Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Моногорода РФ «Менторство» подписали накануне в Москве.

Новокузнецк, став городом-наставником для Камешково Владимирской области, будет помогать ему в решении задач, которые актуальны в любом моногороде – как привлечь население к реализации проектов формирования городской среды, создать условия для малого и среднего бизнеса в закупочной деятельности, внедрить практику развития городской экономики.

Новокузнецк стал городом-ментором для Камешково. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка

Новокузнецк стал городом-ментором для Камешково. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка

Однако только этим сотрудничество не ограничится: города планируют развивать туризм. Так, на 9 мая в Камешково и Суздаль приедут ветераны Великой Отечественной войны из Новокузнецка. Планируется приезд и детских групп и творческих коллективов.

- Планируем разработать маршруты путешествий для жителей Новокузнецка по Золотому Кольцу России. Новокузнецк, в свою очередь, готов передавать городам свой опыт развития малого и среднего бизнеса и привлечения инвестиций, - отметил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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