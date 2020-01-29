2020-01-29T11:25:56+03:00
Происшествия

В Кузбассе снизилось количество смертельных ДТП

За 2019 год на дорогах Кузбасса погиб 281 человек
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе снизилось количество смертельных ДТПВ Кузбассе снизилось количество смертельных ДТПФото: Яна ПОПОВА
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В Кузбассе в 2019 году на шесть процентов по сравнению с 2018 годом снизилось количество смертельных аварий - в них погиб 281 человек.

Об этом рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области Евгений Нечаев. Он отметил, что несмотря на то, что по сравнению с 2018-м в 2019 году общее количество ДТП увеличилось на 0,6 процента, число погибших на дорогах Кузбасса уменьшилось.

Так, в 2018 году смертельно раненых участников движения было 299, а в 2019-м - 281 человек, в том числе и четыре ребенка. Также уменьшилось количество травмированных - в прошлом году в авариях на дорогах региона пострадали 3717 человек.

Такая разница связана с постоянным анализом дорожной ситуации и ликвидацией точек скопления происшествий. Инспекторы изучают каждый смертельный случай и принимают меры: устанавливают камеры фиксации, ограничивают скорость на сложных участках, обязывают дорожников улучшить дорожное покрытие и так далее.

Отметим, наиболее распространенным видом ДТП является столкновение двух автомобилей. Только в таких авариях за 2019 год погибли 111 человек. На втором месте - наезд на пешехода, он привел к смерти 86 человек, а опрокидывание автомобиля унесло 41 жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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