Как Робин Гуд: кузбассовец взломал автомат с игрушками и раздарил их детям

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:31:01+03:00

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Житель города Тайга не смог достать из игрового автомата «Хватайка» мягкую игрушку. Тогда он взломал замок и забрал все, что там было.

46-летний житель Тайги очень хотел получить мягкую игрушку из игрового автомата. Раз за разом он кидал монеты, заводил над призами кран, и каждый раз игрушки или не захватывались, или падали из «хватайки». 15 попыток оказались безуспешными, тогда мужчина развернулся и ушел прочь от автомата.

Однако вскоре он увидел, как стоявший у автомата ребенок не сумел выиграть игрушку и заплакал. Негодование переполнило мужчину, и тогда он сломал игровой автомат и вытащил оттуда всех мягких зверей. Часть из них он тут же подарил детям, которые стояли рядом. Часть - раздал прохожим на улице. А еще три оставил себе. В общей сложности тайгинец достал 92 мягкие игрушки, а ущерб от взлома автомата составил 19 тысяч рублей.

Исчезновение игрушек заметила оператор аппарата. Она-то и сообщила о случившемся в полицию. Личность местного Робин Гуда - к слову, уже имеющего судимость - вскоре установили и задержали его. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, три оставленные им игрушки вернули законным владельцам. Мужчине же теперь грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU