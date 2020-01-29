2020-01-29T11:32:39+03:00
Общество

В Прокопьевске ребенок с сахарным диабетом полгода не получал помощь

Его не обеспечивали необходимыми медицинскими изделиями
Ирина АВТУШКО
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В Прокопьевске ребенок с сахарным диабетом полгода не получал помощьВ Прокопьевске ребенок с сахарным диабетом полгода не получал помощьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Прокопьевске с заявлением в прокуратуру обратился отец 13-летнего ребенка-инвалида. Он сообщил, что мальчику не предоставляются необходимые медицинские изделия.

В ходе проверки выяснилось, что ребенок страдает сахарным диабетом первого типа и нуждается в инсулинотерапии. Чтобы лекарство непрерывно поступало в организм, используется инсулиновая помпа. К ней также необходимы инфузионный набор и картридж-система.

-Данные медицинские изделия должны предоставляться пациентам с определенным диагнозом по рецептам врача бесплатно, - рассказали в прокурате области. - Однако проверкой установлено, что с января по июль 2019 года ребенок ими не обеспечивался.

В итоге полгода родители мальчика были вынуждены покупать все необходимое за свой счет. На это они потратили 30 тысяч рублей.

Прокурор потребовал в суде признать действия медучреждения незаконными. Также он потребовал взыскать с областного департамента здравоохранения понесенные родителями расходы. Суд удовлетворил заявление прокурора, однако пока оно не вступило в законную силу.

Сейчас ребенок обеспечен лекарствами и медицинскими изделиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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