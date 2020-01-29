ГИБДД Кузбасса рассказала о новых правилах выдачи водительских прав

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:49:08+03:00

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В кузбасской Госавтоинспекции рассказали о новых правилах, касающихся выдачи водительского удостоверения. Изменения затронут как автомобилистов, так и школы, обучающие вождению.

В конце декабря прошлого года экс-глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое касалось изменений правил получения водительских прав. Оно вступит в силу 1 октября 2020 года.

- Этот временной промежуток необходим для того, чтобы подготовить необходимые нормативно-правовые акты, а также адаптировать к нововведениям автошколы и ГИБДД, - подчеркнул начальник отделения оформления регистрационных документов МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области Алексей Столярчук.

Теперь инспектор может не допустить будущего водителя до экзаменов, если уверен, что он обучался в автошколе, у которой отсутствует лицензия. А если человек был лишен прав, то он сможет открыть новую категорию лишь тогда, когда получит назад ранее изъятое удостоверение.

Кроме того, будет снят запрет на обучение вождению на автомагистрали. А пройти обучение управлению легковым и грузовым транспортом можно с 16 лет, автобусом - с 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU