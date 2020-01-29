2020-01-29T12:53:11+03:00
Общество

В Кемеровском округе назначен новый глава

В должность официально вступила Марина Коляденко
Ирина АВТУШКО
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В Кемеровском округе назначен новый глава. Фото: Сергей Цивилев/ vk.comВ Кемеровском округе назначен новый глава. Фото: Сергей Цивилев/ vk.com
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В среду, 29 января, в должность главы Кемеровского муниципального округа официально вступила Марина Коляденко. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в соцсетях.

Исполняющей обязанности главы Кемеровского округа Марина Коляденко была назначена в сентябре прошлого года, а до этого занимала должность заместителя главы по социальным вопросам.

Сергей Цивилев отметил, что в округе большое внимание уделяется комфорту жителей. Так, в прошлом году здесь благоустроили более 60 процентов дворов многоквартирных домов, открыли новые парки в поселках Кузбасский, Новостройка, Пригородный и Металлплощадка. Построена первая очередь газопровода в селе Андреевка и деревне Сухая Речка. Капитально отремонтированы и оснащены Ягуновская школа и Дом творчества.

- Кемеровский округ - территория-лидер, и перед Мариной Вениаминовной стоят серьезные задачи по дальнейшему развитию муниципалитета, - подчеркнул глава региона. - Он должен оставаться в числе лучших, чтобы жителям было здесь комфортно и они гордились родными деревнями и поселками. Уверен, она справится, а мы обязательно поможем во всех начинаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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