На дорогах Кузбасса за год камеры зафиксировали более миллиона правонарушений

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:19:55+03:00

На дорогах Кузбасса за год камеры зафиксировали более миллиона преступлений Фото: Яна ПОПОВА

Это в два раза больше, чем в 2018 году

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За 2019 год в Кузбассе камеры фиксации зарегистрировали 1 019 624 правонарушения. Это в два раза больше, чем в 2018 году.

Об этом рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации нарушений Роман Ожогов. Он заметил, что в регионе эксплуатируется 69 рубежей, состоящих из 170 стационарных датчиков и 96 передвижных приборов.

- Комплексами фиксации нарушений ПДД оборудовано более 165 мест. Сотрудниками ГИБДД вынесено 1 019 617 постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушения ПДД, выявленные в автоматическом режиме, - пояснил руководитель.

При установке камер учитывается уровень аварийности, а их эффективность оценивается снижением показателей аварийности. В прошедшем году при помощи камер было ликвидировано семь «очагов аварийности». В 2020 году планируется увеличение не только количества приборов, но и расширения видов нарушений, которые они способны фиксировать. Например, электронные датчики будут следить за правильной парковкой.

ИСТОЧНИК KP.RU