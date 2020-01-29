2020-01-29T13:19:55+03:00
Общество

На дорогах Кузбасса за год камеры зафиксировали более миллиона правонарушений

Это в два раза больше, чем в 2018 году
Яна ПОПОВА
Поделиться:
На дорогах Кузбасса за год камеры зафиксировали более миллиона преступленийНа дорогах Кузбасса за год камеры зафиксировали более миллиона преступленийФото: Яна ПОПОВА
Изменить размер текста:

За 2019 год в Кузбассе камеры фиксации зарегистрировали 1 019 624 правонарушения. Это в два раза больше, чем в 2018 году.

Об этом рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации нарушений Роман Ожогов. Он заметил, что в регионе эксплуатируется 69 рубежей, состоящих из 170 стационарных датчиков и 96 передвижных приборов.

- Комплексами фиксации нарушений ПДД оборудовано более 165 мест. Сотрудниками ГИБДД вынесено 1 019 617 постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушения ПДД, выявленные в автоматическом режиме, - пояснил руководитель.

При установке камер учитывается уровень аварийности, а их эффективность оценивается снижением показателей аварийности. В прошедшем году при помощи камер было ликвидировано семь «очагов аварийности». В 2020 году планируется увеличение не только количества приборов, но и расширения видов нарушений, которые они способны фиксировать. Например, электронные датчики будут следить за правильной парковкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 120 километров дорог отремонтируют в Кузбассе по нацпроекту в 2020 году
В Новокузнецке стали чаще воровать крышки люков на тепловых сетях
Слишком низко: рекламу кемеровской мастерской букетов признали непристойной
В Кузбассе прокуратура начала проверку по факту обрушения на ребенка снега с крыши
Кузбасские врачи рассказали о результатах обследования двух туристов из Китая
На дорогах Кузбасса за год камеры зафиксировали более миллиона правонарушений
В Кемеровском округе назначен новый глава
ГИБДД Кузбасса рассказала о новых правилах выдачи водительских прав
В Прокопьевске ребенок с сахарным диабетом полгода не получал помощь
Как Робин Гуд: кузбассовец взломал автомат с игрушками и раздарил их детям
В Кузбассе снизилось количество смертельных ДТП
Ветераны из Новокузнецка поедут на 9 Мая в Камешково и Суздаль
Депутаты Кузбасса утвердили новый герб области
Женщина в берете со стразами пропала в Кемерове
В 13-летнюю школьницу выстрелили из пистолета в парке Ангелов в Кемерове
В Кемерове госпитализировали двух прибывших из Китая туристов
Сюрикен, опасные цветы и алкоголь: что пытались провезти туристы через кемеровскую таможню
В Кемерове проверяют сигналы о минировании зданий судов
В Кузбассе мужчина грозился сжечь магазин
Кемеровчанин лишился земельного участка из-за долгов по алиментам
В Кузбассе рецидивист укусил за палец полицейского в новогоднюю ночь
Сергей Цивилев рассказал о новом оборудовании для больных раком
Трое пьяных беловчан напали на 86-летнюю пенсионерку в ее доме
Прихожанин обворовал служителя кузбасской церкви