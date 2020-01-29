В Кузбассе прокуратура начала проверку по факту обрушения на ребенка снега с крыши
Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту обрушения снега с крыши на годовалого ребенка. Инцидент произошел в Осинниках 24 января.
Напомним, что в тот день местная жительница вместе с дочкой вышла на прогулку. Ребенок в тот момент находился в санках. Когда женщина выходила из подъезда, то с крыши на санки упал снег и травмировал девочку. Пострадавшую малышку доставили в одну из больниц Новокузнецка, где врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму.
- По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения жилищного законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома. В ходе проверки будет дана оценка деятельности управляющей компании, обслуживающей этот дом, и контролирующего органа, - сообщили в ведомстве.
Если проверка покажет нарушения, то для их устранения будут приняты меры.
ИСТОЧНИК KP.RU