2020-01-29T13:27:07+03:00
Общество

В Кузбассе прокуратура начала проверку по факту обрушения на ребенка снега с крыши

Инцидент произошел в Осинниках
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе прокуратура начала проверку по факту обрушения на ребенка снега с крышиВ Кузбассе прокуратура начала проверку по факту обрушения на ребенка снега с крышиФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту обрушения снега с крыши на годовалого ребенка. Инцидент произошел в Осинниках 24 января.

Напомним, что в тот день местная жительница вместе с дочкой вышла на прогулку. Ребенок в тот момент находился в санках. Когда женщина выходила из подъезда, то с крыши на санки упал снег и травмировал девочку. Пострадавшую малышку доставили в одну из больниц Новокузнецка, где врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму.

- По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения жилищного законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома. В ходе проверки будет дана оценка деятельности управляющей компании, обслуживающей этот дом, и контролирующего органа, - сообщили в ведомстве.

Если проверка покажет нарушения, то для их устранения будут приняты меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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