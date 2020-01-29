2020-01-29T14:00:02+03:00
Общество

Слишком низко: рекламу кемеровской мастерской букетов признали непристойной

Такое решение вынесло Кемеровское УФАС
Екатерина РОМАНОВА
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Слишком низко: рекламу кемеровской мастерской букетов признали непристойной. ФОТО: пресс-служба Кемеровского УФАС РоссииСлишком низко: рекламу кемеровской мастерской букетов признали непристойной. ФОТО: пресс-служба Кемеровского УФАС России
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Реклама цветочной мастерской в Кемерове показалась оскорбительной горожанам. Их мнение разделило и Кемеровское УФАС. Теперь владельцам букетной лавки придется менять слоган.

Один из кемеровчан обратился в Кемеровское УФАС с жалобой на то, что на одном из цветочных павильонов Кемерова находится баннер с оскорбительным слоганом. И действительно: на картинке изображена женщина с широко распахнутыми глазами, а слоган гласит: «Чем круче букет, тем ниже поцелуй». В ноябре 2019 года мнения экспертов Совета по рекламе разделились: часть из них не увидела ничего непристойного в словах, а часть согласилась с оскорбительным характером надписи.

Тогда специалисты КемГУ провели лингвистическую экспертизу и опрос. Как оказалось, 79 процентов опрошенных воспринимают эту фразу как неприличную. По их мнению, она делает акцент на сексуальных отношениях не в романтическом, а в прагматично-циничном плане.

- Владельцам букетной лавки предписано устранить нарушения в рекламе - изменить слоган, - сообщает пресс-служба о решении Кемеровского УФАС России, вынесенном 28 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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