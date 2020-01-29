29 Янв. 2020 2020-01-29T14:50:51+03:00

Более 120 километров дорог отремонтируют в Кузбассе по нацпроекту в 2020 году. Фото: Администрация Правительства Кузбасса

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В 2020 году в Кузбассе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано отремонтировать более 120 километров дорог. На это будет направлено свыше 5 миллиардов рублей.

Из общей протяженности дорог, запланированных к ремонту, 75,5 километра – это трассы регионального значения, остальные – магистрали в Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях. Ожидается, что на эти цели будет направлено 5 миллиардов рублей, в том числе 1,4 миллиарда – из федерального бюджета.

Помимо этого, запланировано обустройство дорожной сети. Например, в Кемерове уже нашли подрядчика, который выполняет проектные работы для строительства 10 новых светофоров. Также продолжится установка дорожных знаков, пешеходных ограждений, рубежей скоростного контроля, нанесение шумовой разметки.

-В итоге в 2020 году в нормативном состоянии будут свыше 40 процентов автодорог регионального значения, 75 процентов дорожной сети Кемеровской агломерации и чуть более 74 процентов Новокузнецкой агломерации, - сообщили а Администрации Правительства Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU