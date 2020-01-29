2020-01-29T17:32:43+03:00
Происшествия

В Новокузнецке из здания суда сбежал осужденный

Полиция разыскивает преступника
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке из здания суда сбежал осужденный. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.В Новокузнецке из здания суда сбежал осужденный. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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В новокузнецком суде в среду, 29 января, произошло ЧП. Здесь из здания суда сразу после вынесения приговора сбежал заключенный.

ЧП произошло в здании Кузнецкого районного суда города Новокузнецка. Здесь 29 января был оглашен приговор 33-летнему Андрею Федорову, жителю Междуреченска. Мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности за разбои и грабежи. Вот и в этот раз его обвиняли в совершении грабежа. С учетом вынесенных ранее судебных решений ему назначено 15 лет лишения свободы.

Однако в планы Андрея Федорова не входило отправиться за решетку. После оглашения приговора он напал на сотрудника конвойной службы и причинил ему телесные повреждения. А после этого сбежал. Сейчас преступника разыскивают.

- Руководством Главного управления МВД России по Кемеровской области по данному факту назначено проведение служебной проверки. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Приметы Андрея Федорова: на вид 30-35 лет, рост 180 сантиметров, волос кудрявый волнистый.

Одет: черная куртка, темные штаны, без головного убора.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-37-34-42, 37-36-54 или «02» (102 – с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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