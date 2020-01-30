Кемеровский суд начал рассмотрение уголовного дела о похищении младенца из роддома

30 Янв. 2020 2020-01-30T06:18:12+03:00

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В Центральном районном суде города Кемерово 29 января приступили к рассмотрению уголовного дела о похищении новорожденного. Младенца из стен больницы вынесла неизвестная женщина.

Напомним, что инцидент произошел в октябре прошлого года. В тот злополучный день жительница Ленинска-Кузнецкого зашла в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Подгорбунского, а затем проникла в одну из палат. Она убедилась, что мама лежащего там малыша отсутствует, и похитила ребенка. Женщина успела выйти на улицу, но вскоре мальчика у нее забрал прибывший в роддом отец семейства.

Похитительнице предъявлено обвинение за похищение заведомо несовершеннолетнего, она взята под стражу.

- За совершение данного преступления УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, - сообщили в прокуратуре области.

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ИСТОЧНИК KP.RU