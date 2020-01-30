Кузбасского бизнесмена поймали на крупном уклонении от налогов

30 Янв. 2020 2020-01-30T06:20:02+03:00

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В Кузбассе расследуют уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы, который ловко уклонялся от налогов. Бюджету он нанес ущерб почти в 9 миллионов рублей.

Согласно собранным следственными органами материалам, 54-летний директор фирмы по оказанию охранных услуг с октября 2017 по декабрь 2018 года не платил налог на добавленную стоимость. Сделать это помогло применение им упрощенной системы налогообложения - отсюда получилась и выгода. Как оказалось, в бухгалтерском и налоговом учете численность работников была занижена, а декларации в налоговый орган не представлялись. В итоге бюджет недосчитался 8,8 миллиона рублей.

- Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области, - сообщили в областном Следкоме. - В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.

Следствие будет принимать меры во возмещению причиненного бюджету ущерба. Сейчас продолжают устанавливаться все обстоятельств преступление, расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU