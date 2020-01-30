30 Янв. 2020 2020-01-30T06:22:21+03:00

После побега заключенного из зала суда в Новокузнецке Следком возбудил уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту побега осужденного из зала суда в Новокузнецке.

Следственная группа, следователи-криминалисты, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства побега из-под стражи осужденного. Сообщение о побеге поступило 29 января в 16.30. Уже известно, что 33-летний житель Междуреченска находился в здании Кузнецкого районного суда. После того как ему вынесли приговор - 15 лет лишения свободы, мужчина попросил отвести его в туалет. Начальник конвойной службы УМВД России по городу Новокузнецку вывел его.

Оказавшись в туалете, осужденный напал на конвойного и несколько раз ударил его кулаком по лицу. Пока травмированный конвойный приходил в себя, злоумышленник сбежал из здания суда.

- В рамках расследования уголовного дела будет установлено, надлежащим ли образом производилось конвоирование подсудимого. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия сбежавшего мужчины, - сообщает пресс- служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU