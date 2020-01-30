2020-01-30T08:40:33+03:00
Общество

Коллекторов в Кузбассе стали наказывать в два раза чаще за навязчивость

За год более 40 организаций привлекли к ответственности
Екатерина РОМАНОВА
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Коллекторов стали наказывать в два раза чаще за навязчивость. ФОТО: УФССП России по Кемеровской областиКоллекторов стали наказывать в два раза чаще за навязчивость. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области
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Более 40 коллекторских организаций в 2019 году привлекли к ответственности в Кузбассе. При этом некоторые компании привлекались неоднократно.

Коллекторские компании занимаются тем, что выбивают долги у граждан, просрочивших платежи по тем или иным обязательствам. Однако не всегда их методы законны. Так, в 2019 году кузбассовцы 615 раз пожаловались на действия коллекторов. 257 жалоб на навязчивость и грубость поступили в отношении юридических лиц, которые включены в госреестр, 182 - на микрофинансовые организации, 212 - на кредитные и 55 жалоб поступило в отношении иных лиц.

Каждую жалобу тщательно проверяли госслужащие. Так, благодаря 41 внеплановой проверке были выявлены нарушения обязательных требований и составлены 50 протоколов об административном нарушении.

- Судами Кемеровской области вынесено 126 (в 2018 году - 60) судебных актов о назначении административного наказания в отношении коллекторов и микрофинансовых организаций, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Общая сумма назначенных штрафов организациям составила более 5,5 миллиона рублей. При этом в 2018 году - сумма штрафов составила 2,9 миллиона рублей.

В ведомстве также отметили, что граждане могут обратиться с жалобой на действия кредитора в УФССП России по Кемеровской области. Отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, рассмотрит обращение и примет соответствующие меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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