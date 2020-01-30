В Кузбассе мужчина нашел охотничье ружье прошлого века
В Кузбассе мужчина обнаружил охотничье ружье, которое было выпущено в прошлом веке. Находку он решил сдать правоохранителям.
33-летний житель Юрги направлялся на своем автомобиле в Кемерово, когда на обочине дороги недалеко от села Новороманово обнаружил подозрительный предмет. Им оказалось охотничье ружье.
Поскольку юргинец в прошлом году и сам стал владельцем гражданского оружия, то уже слышал от инспекторов Росгвардии о проводимой в области профилактической операции по приему таких вот находок. Он вернулся в город и добровольно сдал опасный предмет. Предварительно было установлено, что это незарегистрированное одноствольное ружье «Бердан» 32-го калибра 1951 года выпуска.
Стражи порядка поблагодарили юргинца за сознательность, а ружье отправили на экспертизу, по окончании которой может быть принято решение о выплате мужчине денежной премии в размере семи тысяч рублей.
- Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности, - сообщили в ведомстве. - Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие».
ИСТОЧНИК KP.RU