30 Янв. 2020 2020-01-30T08:49:48+03:00

Водитель фуры погиб в аварии на трассе Новосибирск - Кемерово. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

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В Мошковском районе Новосибирской области на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло ДТП со смертельным исходом. Погиб водитель фуры, которая ехала из Новосибирска в Кемерово.

Авария случилась в 13.30 на 68-м километре автодороги.

- 47-летний водитель грузового автомобиля MAN с полуприцепом, следовавший со стороны Новосибирска в сторону Кемерова, при неустановленных обстоятельствах совершил съезд в правый кювет по ходу движения, где столкнулся со стоящим после ДТП грузовым автомобилем Mercedes Benz, - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

В результате столкновения водитель фуры скончался на месте. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU