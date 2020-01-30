30 Янв. 2020 2020-01-30T08:59:39+03:00

В Кемеровском аэропорту рейс до Москвы отложили на двенадцать часов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова авиакомпания «Аэрофлот» отложила на 12 часов рейс, следующий в столичный аэропорт «Шереметьево». Воздушное судно было неисправно.

Однако это выяснилось только после того, как пассажиры поднялись на борт и приготовились к вылету.

- Рейс «Аэрофлота» перенесен ориентировочно на 19.00 по местному времени. Причиной стала неисправность воздушного судна. Самолет должен был вылететь по расписанию в 6.55, - пояснили в справочной аэропорта.

Пассажирский авиалайнер марки Boeing 737-800 приземлился утром в Кемерове по расписанию и должен был вернуться обратно, однако специалисты заметили в самолете поломку. На борту находилось 120 человек.

Сейчас оценивается сложность неисправности. Эксперты пытаются устранить неполадку. Если же этого сделать не получится, авиакомпания предоставит другой самолет, который доставит людей до пункта назначения.

Отметим, все пассажиры за счет «Аэрофлота» размещены в гостинице, а их багаж отправлен в камеры хранения тоже за средства авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU