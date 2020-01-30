В Кемерове и Новокузнецке неизвестные заминировали суды

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:00:32+03:00

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Неизвестные вновь «заминировали» суды Новокузнецка и Кемерова. Анонимные сообщения о минировании зданий поступили утром 30 января.

Посетители и работники были эвакуированы из зданий судов Кемерове и Новокузнецка после того, как здесь получили сообщения о минировании.

- Получены сигналы о минировании судов в шести районах города Кемерово. Кроме того, поступили сообщения о якобы заминированных судах в Кузнецком и Центральном районах. По всем объектам проводятся эвакуации, - сообщает «Интерфакс».

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. К слову, это уже не первое сообщение о минировании. Так, в среду, 29 января, злоумышленники сообщали о минировании 16 объектов в Кемерове – в том числе рынка «Сотка», который по подобным сигналам в январе уже эвакуировали восемь раз, а также судов.

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ИСТОЧНИК KP.RU