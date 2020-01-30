В Кемерове загорелся частный жилой дом

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:51:02+03:00

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В Кемерове в среду, 29 января, загорелся частный жилой дом. Снимками и видео с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.

Сигнал о возгорании поставил в управление МЧС в 21.32. Всего к тушению пожара привлекали 11 человек и три единицы техники.

– На момент прибытия первого подразделения одноквартирный рубленый жилой дом был охвачен пламенем. Во время происшествия стены внутри и снаружи обгорели, пострадала крыша дома, сгорела веранда. Общая площадь пожара составила 51 квадратный метр, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Локализовать пламя удалось через семнадцать минут после поступления сигнала, а полностью потушить – еще через минуту.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стали умышленные действия по уничтожению чужого имущества, то есть поджог. К счастью, находящиеся внутри люди не пострадали.

Отметим, специалисты МЧС предупреждают, что в ближайшие дни возможны возгорания на территории городcких округов: Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Кемеровского муниципального округа и Новокузнецкого муниципального района.

ИСТОЧНИК KP.RU