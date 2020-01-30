В Кемерове загорелся частный жилой дом
В Кемерове в среду, 29 января, загорелся частный жилой дом. Снимками и видео с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.
Сигнал о возгорании поставил в управление МЧС в 21.32. Всего к тушению пожара привлекали 11 человек и три единицы техники.
– На момент прибытия первого подразделения одноквартирный рубленый жилой дом был охвачен пламенем. Во время происшествия стены внутри и снаружи обгорели, пострадала крыша дома, сгорела веранда. Общая площадь пожара составила 51 квадратный метр, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.
Локализовать пламя удалось через семнадцать минут после поступления сигнала, а полностью потушить – еще через минуту.
Предварительно установлено, что причиной возгорания стали умышленные действия по уничтожению чужого имущества, то есть поджог. К счастью, находящиеся внутри люди не пострадали.
Отметим, специалисты МЧС предупреждают, что в ближайшие дни возможны возгорания на территории городcких округов: Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Кемеровского муниципального округа и Новокузнецкого муниципального района.
ИСТОЧНИК KP.RU