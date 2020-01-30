В Новокузнецке запретили парковку на двух улицах

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:18:54+03:00

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Сразу в двух местах в Новокузнецке вводится запрет на остановку. Горожан просят обращать внимание на знаки. Ведь один из запретов уже вступил в силу.

С 30 января в Новокузнецке начал действовать запрет на остановку личного транспорта рядом с домом №26 на проспекте Октябрьском. Здесь уже установлен знак «Остановка запрещена». Примечательно, что это решение было принято после того, как местные жители стали обращаться с жалобами на автомобилистов, паркующихся на газоне.

Второй запрет на остановку начнет действовать с 13 февраля. Он коснется улицы Белана в районе дома №21. Здесь помимо знака «Остановка запрещена» установят табличку «Работает эвакуатор». В пресс-службе городской администрации пояснили, что этот запрет необходим для того, чтобы обеспечить бесперебойную очистку проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU