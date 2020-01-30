В Новокузнецке запретили парковку на двух улицах
Сразу в двух местах в Новокузнецке вводится запрет на остановку. Горожан просят обращать внимание на знаки. Ведь один из запретов уже вступил в силу.
С 30 января в Новокузнецке начал действовать запрет на остановку личного транспорта рядом с домом №26 на проспекте Октябрьском. Здесь уже установлен знак «Остановка запрещена». Примечательно, что это решение было принято после того, как местные жители стали обращаться с жалобами на автомобилистов, паркующихся на газоне.
Второй запрет на остановку начнет действовать с 13 февраля. Он коснется улицы Белана в районе дома №21. Здесь помимо знака «Остановка запрещена» установят табличку «Работает эвакуатор». В пресс-службе городской администрации пояснили, что этот запрет необходим для того, чтобы обеспечить бесперебойную очистку проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU