Водителя BlaBlaCar из Кузбасса осудили за гибель трех человек

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:56:04+03:00

Его действия привели к аварии во время поездки из Кемерова в Томск

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В Томской области прошел суд над 40-летним кемеровчанином, который стал виновником страшной аварии. В ДТП погибли три человека, еще двое получили тяжелые травмы.

В апреле прошлого года мужчина через автосервис BlaBlaCar получил заказ привезти людей из аэропорта Томска в Кемерово и Новокузнецк. При этом автомобиль Honda Stepwgn подсудимого был технически неисправен - на двух передних колесах стояла зимняя резина, а на двух задних - летняя.

Двигаясь в направлении Юрги по проезжей части федеральной трассы Р-255 «Сибирь», которая была обледеневшей и заснеженной, водитель не выбрал безопасную скорость, потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автопоездом в составе тягача Volvo, а затем съехал в кювет и врезался в дерево.

- В результате ДТП три пассажира, находившиеся на заднем сиденье автомобиля Honda Stepwgn, от полученных травм скончались на месте происшествия, а двое других получили телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, - рассказали в прокуратуре Томской области.

Кемеровчанин свою вину признал и раскаялся в содеянном. Тем не менее, исходя из тяжести последствий, ему назначили реальный срок - 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима с лишением водительских прав на три года. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU