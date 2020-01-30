2020-01-30T09:56:04+03:00
Общество

Водителя BlaBlaCar из Кузбасса осудили за гибель трех человек

Его действия привели к аварии во время поездки из Кемерова в Томск
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Водителя BlaBlaCar из Кузбасса осудили за гибель трех человекВодителя BlaBlaCar из Кузбасса осудили за гибель трех человекФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Томской области прошел суд над 40-летним кемеровчанином, который стал виновником страшной аварии. В ДТП погибли три человека, еще двое получили тяжелые травмы.

В апреле прошлого года мужчина через автосервис BlaBlaCar получил заказ привезти людей из аэропорта Томска в Кемерово и Новокузнецк. При этом автомобиль Honda Stepwgn подсудимого был технически неисправен - на двух передних колесах стояла зимняя резина, а на двух задних - летняя.

Двигаясь в направлении Юрги по проезжей части федеральной трассы Р-255 «Сибирь», которая была обледеневшей и заснеженной, водитель не выбрал безопасную скорость, потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автопоездом в составе тягача Volvo, а затем съехал в кювет и врезался в дерево.

- В результате ДТП три пассажира, находившиеся на заднем сиденье автомобиля Honda Stepwgn, от полученных травм скончались на месте происшествия, а двое других получили телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, - рассказали в прокуратуре Томской области.

Кемеровчанин свою вину признал и раскаялся в содеянном. Тем не менее, исходя из тяжести последствий, ему назначили реальный срок - 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима с лишением водительских прав на три года. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новокузнецке у подростка нашли крупную партию наркотиков
Кемеровчанка могла лишиться внутренних органов из-за опасной беременности
После побега осужденного из зала суда конвоир попал в больницу
Мигающий желтый: когда на кемеровском перекрестке включат светофор
Прокуратура организовала проверку после побега заключенного из здания суда в Новокузнецке
Двоих подростков без сознания нашли на мосту в Кузбассе
Водителя BlaBlaCar из Кузбасса осудили за гибель трех человек
В Новокузнецке запретили парковку на двух улицах
В Кемерове загорелся частный жилой дом
В Кемерове и Новокузнецке неизвестные заминировали суды
В кемеровском аэропорту рейс до Москвы отложили на двенадцать часов
Водитель фуры погиб в аварии на трассе Новосибирск - Кемерово
В Кузбассе мужчина нашел охотничье ружье прошлого века
Коллекторов в Кузбассе стали наказывать в два раза чаще за навязчивость
После побега заключенного из зала суда в Новокузнецке Следком возбудил уголовное дело
Кузбасского бизнесмена поймали на крупном уклонении от налогов
Кемеровский суд начал рассмотрение уголовного дела о похищении младенца из роддома
Депутаты Кузбасса приняли закон о запрете продажи снюсов несовершеннолетним
В Новокузнецке из здания суда сбежал осужденный
Более 120 километров дорог отремонтируют в Кузбассе по нацпроекту в 2020 году
В Новокузнецке стали чаще воровать крышки люков на тепловых сетях
Слишком низко: рекламу кемеровской мастерской букетов признали непристойной
В Кузбассе прокуратура начала проверку по факту обрушения на ребенка снега с крыши