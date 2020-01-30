Мигающий желтый: когда на кемеровском перекрестке включат светофор

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:12:27+03:00

Он находится на пересечении улицы Антипова и 2-го переулка Жданова

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На пересечении улицы Антипова и 2-го переулка Жданова уже установлен новый светофор. А теперь стало известно, когда же он начнет работать.

Сейчас на пересечении двух улиц уже смонтированы светофорные стойки и кабельные трассы, также на перекрестке установлены дорожные знаки. В МБУ «Центр организации дорожного движения» сообщили, что новый светофор начинает работать уже 30 января. Правда, пока в желтом мигающем режиме.

- В течение четырех дней светофорный объект будет работать в режиме «желтый мигающий», а с понедельника его переведут в штатный режим, - сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Автомобилистов и пешеходов просят быть особенно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на новые знаки и сигналы светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU