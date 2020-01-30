Мигающий желтый: когда на кемеровском перекрестке включат светофор
На пересечении улицы Антипова и 2-го переулка Жданова уже установлен новый светофор. А теперь стало известно, когда же он начнет работать.
Сейчас на пересечении двух улиц уже смонтированы светофорные стойки и кабельные трассы, также на перекрестке установлены дорожные знаки. В МБУ «Центр организации дорожного движения» сообщили, что новый светофор начинает работать уже 30 января. Правда, пока в желтом мигающем режиме.
- В течение четырех дней светофорный объект будет работать в режиме «желтый мигающий», а с понедельника его переведут в штатный режим, - сообщили в пресс-службе ЦОДД.
Автомобилистов и пешеходов просят быть особенно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на новые знаки и сигналы светофора.
ИСТОЧНИК KP.RU