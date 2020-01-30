30 Янв. 2020 2020-01-30T11:55:42+03:00

После побега осужденного из зала суда конвоир попал в больницу Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Конвоира, который пострадал при побеге осужденного из зала суда, доставили в больницу. О том, в каком состоянии он находится сейчас, сообщили в пресс-службе Кемеровского областного центра медицины катастроф.

33-летний житель города Междуреченска после вынесения приговора в новокузнецком суде решился на побег. Мужчина сказал, что ему надо в уборную, а потом напал на конвоира, которые сопровождал его. Осужденный несколько раз ударил сотрудника полиции по лицу, а затем скрылся.

- Вчера сотрудника конвойной службы доставили в больницу, провели все необходимые обследования, - отметили в пресс-службе Кемеровского областного центра медицины катастроф. - У мужчины зафиксировали легкую степень вреда здоровью, серьезных повреждений не диагностировано. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.

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ИСТОЧНИК KP.RU