2020-01-30T11:55:42+03:00
Происшествия

После побега осужденного из зала суда конвоир попал в больницу

Стало известно, в каком состоянии он находится
Екатерина РОМАНОВА
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После побега осужденного из зала суда конвоир попал в больницуПосле побега осужденного из зала суда конвоир попал в больницуФото: Екатерина РОМАНОВА
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Конвоира, который пострадал при побеге осужденного из зала суда, доставили в больницу. О том, в каком состоянии он находится сейчас, сообщили в пресс-службе Кемеровского областного центра медицины катастроф.

33-летний житель города Междуреченска после вынесения приговора в новокузнецком суде решился на побег. Мужчина сказал, что ему надо в уборную, а потом напал на конвоира, которые сопровождал его. Осужденный несколько раз ударил сотрудника полиции по лицу, а затем скрылся.

- Вчера сотрудника конвойной службы доставили в больницу, провели все необходимые обследования, - отметили в пресс-службе Кемеровского областного центра медицины катастроф. - У мужчины зафиксировали легкую степень вреда здоровью, серьезных повреждений не диагностировано. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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