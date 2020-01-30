2020-01-30T11:59:26+03:00
Здоровье

Кемеровчанка могла лишиться внутренних органов из-за опасной беременности

Сохранить здоровье ей помогли врачи гинекологического отделения № 2 ОКБСМП
Яна ПОПОВА
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Кемеровчанка могла лишиться внутренних органов из-за опасной беременности. ФОТО: Больница имени Подгорбунского/InstagramКемеровчанка могла лишиться внутренних органов из-за опасной беременности. ФОТО: Больница имени Подгорбунского/Instagram
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Врачи кемеровской областной клинической больницы скорой медицинской помощи провели сложную операцию: они вылечили женщину, сохранив ее органы в целости, что раньше было практически невозможно.

Как рассказали в медицинском учреждении, 32-летнюю кемеровчанку экстренно доставили в гинекологическое отделение с подозрением на шеечную беременность. На УЗИ диагноз подтвердился.

- Прежде лечение данной патологии требовало удаления матки, но благодаря активному внедрению новых эндоскопических методов в отделении, в частности гистероскопии, удалось провести органосохраняющее оперативное вмешательство, - отметил заведующий гинекологическим отделением № 2 Артем Неретин.

Операция прошла успешно. Специалистам удалось сохранить пациентке матку, они лишь удалили атипически расположенный плод. Сейчас девушка пошла на поправку. После сдачи контрольных анализов ее планируют выписать.

Отметим, до сих пор операции такого рода - сложный процесс, в котором участвуют врачи нескольких отделений. В этом случае гинекологам помогли специалисты отделения ультразвуковой диагностики и анестезиологии и реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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