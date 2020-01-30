В Новокузнецке у подростка нашли крупную партию наркотиков
В Новокузнецке полицейские задержали подростка с крупной партией наркотиков. Он хотел употребить препарат во время прогулки по городу.
В августе прошлого года молодой человек купил наркотики. Часть веществ он употребил сразу, а другую – хранил. Спустя пару дней он решил прогуляться по улице, а по пути – принять оставшуюся дозу, однако сделать это ему помешали полицейские.
При личном досмотре правоохранители нашли у парня препарат, а экспертиза показала, что это наркотическое вещество.
– Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Центрального района Новокузнецка, обвиняемого в совершении преступления по статье «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU